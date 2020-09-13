Москва, , 22:52 — REGNUM В России единый день голосования 13 сентября завершился без нарушений общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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«Благодаря скоординированным действиям всех правоохранительных структур не допущено нарушений, способных повлиять на итоги выборов», — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что по завершении голосования сотрудники полиции обеспечивают безопасность при транспортировке документации в территориальные избирательные комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член СПЧ Александр Брод заявил, что в ходе Единого дня голосования и двух дней предварительного голосования на выборах разных уровней в 83 субъектах Федерации серьезных нарушений зафиксировано не было.

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