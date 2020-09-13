Тверь, , 22:49 — REGNUM 81,82% набрала «Единая Россия» на выборах в Торжокскую городскую думу в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 13 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

По предварительным данным, 9,09% голосов набрала КПРФ, столько же получили самовыдвиженцы.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы 13 сентября в Тверской области проводились в 20 муниципалитетах, избирались 260 депутатов, явка избирателей составила 26,42%.

В лидерах по явке — Ржевский район, где параллельно с дополнительными выборами депутата Заксобрания региона проводились выборы депутатов Собрания депутатов Ржевского района шестого созыва, здесь проголосовали 54,93%. 54,14% составила явка на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа первого созыва, в Сандовском муниципальном округе явка составила 50,99%, в ЗАТО «Солнечный», где проходят выборы депутатов Думы ЗАТО Солнечный шестого созыва — 50,89%.