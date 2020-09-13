Санкт-Петербург, , 22:54 — REGNUM Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набирает почти 84% голосов на выборах главы региона после обработки около 15% протоколов. Об этом сообщил поздно вечером 13 сентября председатель областного избиркома Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Лебединского, данные по голосованию поступили от 15% участковых избирательных комиссий. «Я вижу, что сдают именно те, которые оборудованы КОИБ, они быстрее», — сказал он, имея в виду комплексы автоматизированной обработки бюллетеней (КОИБ).

На упомянутых участках зарегистрированы 212 тыс. 408 избирателей, на выборы пришли 101 тыс. 834 из них. Таким образом, явка в этих 15% комиссий составила 47,94% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Лидирует в гонке с огромным отрывом, по данным этих комиссий, действующий глава региона Александр Дрозденко с 83,95% голосов.

На втором месте — кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев, набравший 7,05%, затем идет кандидат от «Справедливой России» Александр Перминов с 4,69%. На последнем месте оказался кандидат от «Гражданской платформы» Александр Габитов с 3,16%.

Лебединский подчеркивает, что выборы в Ленобласти прошли «спокойно и организованно», с хорошей активностью избирателей. Напомним, явку в 28% регион показал еще по результатам двухдневного досрочного голосования — 11 и 12 сентября.

«Сегодня было погодное голосование — мы увидели, как от изменения погоды меняется активность избирателей на участках. Был дождь утром и предвестник бури, ветер сильный — людей было мало. Где-то с 14:00 поменялась ситуация, было солнышко, людей пошло больше. В предыдущие дни шло примерно одинаково, но в пятницу пришло больше народа, очень многие люди впервые получили возможность прийти в пятницу после работы, чтобы субботу и воскресенье выбрать для себя как дни отдыха», — заявил Михаил Лебединский.

В Ленобласти применялись все виды «досрочки»: голосовали в том числе и на придомовой территории, за чем наблюдали представители Общественной палаты и СПЧ.

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