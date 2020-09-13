Тверь, , 22:43 — REGNUM 26,42% составила явка на выборах в Тверской области 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В 20:00 закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. Предварительные результаты станут известны утром 14 сентября.

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»На данный момент можно говорить о том, что все избирательные кампании на территории нашего региона состоялись, прошли в обстановке максимальной открытости и безопасности, острой конкурентной борьбы в рамках правового поля, но без каких-либо серьезных нарушений и громких происшествий», — отметила на брифинге по итогам голосования председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова.

Выборы в единый день голосования проводились на 20 территориях — 44% региона. Жители выбирали 260 депутатов муниципальных образований. По явке лидирует Ржевский район, где параллельно с дополнительными выборами депутата Заксобрания региона проводились выборы депутатов собрания депутатов Ржевского района шестого созыва. Явка на этих выборах составила 54,93%. 54,14% избирателей проголосовали на выборах депутатов думы Пеновского муниципального округа первого созыва. На третьем месте по электоральной активности избирателей — Сандовский муниципальный округ, где на выборах муниципальной думы первого созыва проголосовали 50,99% избирателей. В ЗАТО «Солнечный», где состоялись выборы депутатов думы ЗАТО Солнечный шестого созыва — 50,89%. Ход голосования контролировали общественные наблюдатели, а также наблюдатели от кандидатов и политических партий, участвовавших в выборах.