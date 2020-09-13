Минск, , 22:36 — REGNUM Координационный совет оппозиции Белоруссии осудил применение силы против участников акций протеста в Минске. Об этом говорится в заявлении КС.

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«Мы решительно осуждаем факты применения грубой силы в отношении протестующих», — говорится в заявлении.

КС также осудил представителей силовых структур, действующих анонимно, в гражданской одежде, масках, без знаков ведомственной принадлежности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 13 сентября, в Бресте сотрудники правоохранительных органов применили против участников несанкционированной акции протеста водометы.

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