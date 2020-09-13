Севастополь, , 22:33 — REGNUM Более 80% набирает на выборах губернатора города Севастополя кандидат от «Единой России» врио главы города Михаил Развожаев, предварительные данные по итогам обработки 2,13% протоколов сообщил ЦИК.

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Иван Ермаков («Партиоты России») получил, по предварительным данным, 3,01%, Илья Журавлёв (ЛДПР) — 5,23%, Александра Романенко («Демократическая партия») — 1,99%, Александр Романович («Справедливая Россия») — 3,97%, Ярослав Яковенко («Партия Прогресса») — 0,9%.

Явка на 18:00 13 сентября на выборах губернатора Севастополя составила более 44% избирателей.