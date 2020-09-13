Челябинск, , 22:19 — REGNUM В Челябинской области стали известны первые итоги выборов в Заксобрание региона. Больше всего голосов набирает «Единая Россия», говорится на портале ЦИК России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

По данным обработанных 7348 бюллетеней у этой партии набирается 46,16% голосов избирателей. На втором месте «Справедливая Россия», на третьем — ЛДПР, а на четвёртом — КПРФ.

Отметим, по данным на 19:30 местного времени в выборах приняли участие 852 059 избирателей. Подсчёт голосов продолжается.