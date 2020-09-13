Санкт-Петербург, , 22:18 — REGNUM Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набирает более 80% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки, чтобы выбрать нового главу региона.

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По данным ЦИК России, после обработки данных с 0,10% участковых избиркомов Ленобласти, Дрозденко получает 80,61% голосов. На втором месте пока идёт кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев (9,39%), затем кандидат от «Справедливой России» Александр Перминов (5,45%). Замыкает список кандидат от «Гражданской платформы» Александр Габитов (3,03%).

Напомним, 13 сентября в Ленобласти также выбирали одного депутата Заксобрания на вакантное место по Выборгскому округу и депутатов муниципальных советов в семи районах и городе Сосновый Бор.

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