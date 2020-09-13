Краснодар, 13 сентября 2020, 22:10 — REGNUM Вениамин Кондратьев набирает более 90% голосов избирателей по предварительным результатам голосования, данные вечером 13 сентября опубликованы ЦИК России.
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По результатам обработки 0,14% бюллетеней Вениамин Кондратьев («Единая Россия») набирает 91,97%, Олег Лугин («Партия роста») — 0,17%, Александр Сафронов (КПРФ) — 2,43%, Иван Тутушкин (ЛДПР) — 4,54%, Денис Хмелевский («Справедливая Россия») — 0,66%.
Отметим, что на вечер 13 сентября явка на выборах губернатора Краснодарского края превысила 62%, существенных нарушений, по данным экспертов, не зафиксировано.