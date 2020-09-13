История вопроса

13 сентября 2020 года в единый день голосования в Краснодарском крае состоятся очередные выборы губернатора. Срок полномочий главы региона составляет пять лет.

На 1 января 2020 в крае зарегистрировано 4 млн 187,3 тыс. избирателей. В 2015 году, когда на Кубани в последний раз выбирали губернатора, явка составила 45,97%.