Брянск, 13 сентября 2020, 22:01 — REGNUM Предварительные итоги выборов губернатора Брянской области опубликовалЦИК РФ. Обработано 2,11% протоколов участковых избирательных комиссий.
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Результаты голосования выглядят следующим образом: Александр Богомаз («Единая Россия») — 76,01%, Андрей Архицкий (КПРФ) — 7,67%), Сергей Курденко («Справедливая Россия») — 7,56%, Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа») — 4,20%, Сергей Чернышов («Казачья партия Российской Федерации») — 4,18%.
По данным региональной избирательной комиссии, явка на 18:00 составила 47,86%.