Липецк, , 21:46 — REGNUM В Липецке на выборах кандидатов в депутаты Липецкого городского совета шестого созыва явка составила более 18% по состоянию на 18:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

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В голосовании приняли участие более 75 тысяч липчан — это 18,65% от общего числа избирателей.

В 20:00 завершили работу 215 избирательных участков. Комиссии приступили к подсчёту голосов.

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