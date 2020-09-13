Минск, , 21:44 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вновь призвала протестующих не применять силу в отношении правоохранителей. Об этом она заявила 13 сентября во время прямого эфира в YouTube.

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По ее словам, в истории есть множество примеров, когда «мирные революции приводили к свержению режима».

«Учитывая, как сильно этого жаждет белорусский народ, у нас все получится. У нас принципиальная позиция — нельзя отвечать насилием на насилие», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская заявила, что бойцы ОМОНа, которые принимают участие в задержании участников несогласованной акции протеста в Белоруссии, должны «прекратить насилие». Тихановская добавила, что «ответственность понесут» те силовики, кто «совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа».