Владимир, 13 сентября 2020, 21:41 — REGNUM Во Владимирской области явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления, по данным на 18:00, составила более 18%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
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Проголосовали 124 тыс. 701 человек — это 18,13% от общего числа внесённых в списки избирателей.
В областном центре за депутатов городского совета 28-го созыва к 18:00, по предварительным подсчётам, проголосовали только 17,31% избирателей.
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