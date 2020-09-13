Санкт-Петербург, , 21:38 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ожидает, что итоговая явка на выборах нового главы региона составит порядка 50%. Об этом Дрозденко, также баллотирующийся в губернаторы на новый срок, заявил телеканалу «Россия 24».

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Напомним, избирательные участки в Ленобласти закрылись в 20:00 мск. Явка избирателей на 18 часов составляла около 45%, с учетом досрочного голосования, проходившего 11−12 сентября.

Александр Дрозденко напомнил, что сегодня в Ленобласти было объявлено штормовое предупреждение, что могло негативно сказаться на утренней и дневной явке, но во второй половине дня погода в регионе улучшилась, и явка начала расти.

Губернатор также отметил, что ни одно из сообщений о нарушениях на выборах в Ленинградской области официально не подтвердилось. Он считает, что за раскручиванием информации о якобы имевшихся нарушениях стоит «группа лиц из соседнего региона».

По мнению Дрозденко, фейки о нарушениях продолжат появляться и после завершения голосования, но это не изменит факт того, что выборы в Ленобласти прошли в штатном режиме.