Краснодар, , 21:34 — REGNUM Более 62% избирателей приняли участие в голосовании на выборах в Краснодарском крае к 18:00 11−13 сентября, сообщили в пресс-службе краевой администрации. В 2015 году явка составила 46,04%.

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«По моим личным наблюдениям, сегодня количество избирателей однозначно выше, так как основной день выборов. Сегодня голосуют самые вдумчивые, те, кто принимал решение предыдущие два дня», — прокомментировал член комиссии общественной палаты Краснодарского края Руслан Асланян.

Наблюдатели отмечают, что выборы прошли штатно, без серьезных нарушений.

Всего на территории Краснодарского края состоялись 79 избирательных кампаний различного уровня, в том числе выборы губернатора Краснодарского края.