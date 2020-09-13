Пенза, , 21:33 — REGNUM По данным экзитпола ВЦИОМ, на выборах главы региона Пензенской области лидируетдействующий губернатор Иван Белозерцев с показателем 63,8%.Опрос проводился на 150 избирательных участках Пензенской области. Всего было опрошено 38 246 человек. Ответили на вопросы 57,8% респондентов, отказались от ответа 55,7% респондентов.

Итого за 11−13.09.20 Кандидаты % от ответивших Белозерцев Иван Александрович 63.8 Васильев Александр Евгеньевич 9.3 Очкина Анна Владимировна 6.8 Чугай Петр Прокофьевич 2.9 Шаляпин Олег Васильевич 15.2 Испортил бюллетень 2 Процент отказов 44.3 Общее число опрошенных 38 246

Экзитпол ВЦИОМ проведен в Пензенской области с 11 по 13 сентября 2020 года включительно по заказу ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований). Представлены результаты экзитполов по состоянию на 20:00 по местному времени региона. Опрос проводился на 150 избирательных участках Пензенской области. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали респондентам анонимно пройти опрос, ответив на вопрос о том, за кого они проголосовали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 11−13 сентября выбирали губернатора, на среди кандидатов — действующий губернатор областиИван Белозерцев («Единая Россия»), депутат законодательного собрания Пензенской областиАлександр Васильев(ЛДПР), председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анна Очкина,депутат пензенской гордумыПетр Чугай(«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ).