Пенза, 13 сентября 2020, 21:33 — REGNUM По данным экзитпола ВЦИОМ, на выборах главы региона Пензенской области лидируетдействующий губернатор Иван Белозерцев с показателем 63,8%.Опрос проводился на 150 избирательных участках Пензенской области. Всего было опрошено 38 246 человек. Ответили на вопросы 57,8% респондентов, отказались от ответа 55,7% респондентов.
|Итого за 11−13.09.20
|Кандидаты
|% от ответивших
|Белозерцев Иван Александрович
|63.8
|Васильев Александр Евгеньевич
|9.3
|Очкина Анна Владимировна
|6.8
|Чугай Петр Прокофьевич
|2.9
|Шаляпин Олег Васильевич
|15.2
|Испортил бюллетень
|2
|Процент отказов
|44.3
|Общее число опрошенных
|38 246
Экзитпол ВЦИОМ проведен в Пензенской области с 11 по 13 сентября 2020 года включительно по заказу ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований). Представлены результаты экзитполов по состоянию на 20:00 по местному времени региона. Опрос проводился на 150 избирательных участках Пензенской области. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали респондентам анонимно пройти опрос, ответив на вопрос о том, за кого они проголосовали.
Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 11−13 сентября выбирали губернатора, на среди кандидатов — действующий губернатор областиИван Белозерцев («Единая Россия»), депутат законодательного собрания Пензенской областиАлександр Васильев(ЛДПР), председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анна Очкина,депутат пензенской гордумыПетр Чугай(«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ).