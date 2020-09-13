Курск, , 21:32 — REGNUM В Курской области к 18:00 в дополнительных выборах депутата Государственной думы по Сеймскому одномандатному избирательному округу №110 приняли участие 37,75% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

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Активнее всего голосовали жители Глушковского (82,77%), Медвенского (64,81%), Горшеченского (61,74%) и Большесолдатского (60,08%) районов.

Избирательные участки завершили работу в 20:00. Комиссии приступили к подсчёту голосов.

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