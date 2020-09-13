Москва, , 21:28 — REGNUM Единый день голосования в России завершился, последними в 21:00 мск закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

В России состоялись выборы различного уровня, среди которых — выборы глав 17 субъектов Федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что выборы в стране являются максимально открытыми и конкурентными.

Читайте подробнее: Памфилова назвала конкурентными и открытыми выборы в России