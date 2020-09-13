Астрахань, , 21:19 — REGNUM В Астрахани явка на выборах депутатов городской думы седьмого созыва составила 14,20% по состоянию на 18:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

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В регионе завершились выборы 18 глав муниципальных образований и 16 избирательных кампаний по выборам муниципальных депутатов.

В 20:00 завершили работу все 222 избирательных участков региона, комиссии приступили к подсчёту голосов.