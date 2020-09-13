Москва, , 21:14 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что выборы в стране являются максимально открытыми и конкурентными.

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»Выборы вполне конкуренты. Беспрецедентно малое число отказов — в общей сложности менее 4,8—5%. Среди партий вообще пытались принять участие 36 партий, среди них ещё ниже процент отказов — всего 3%», — сказала она.

Памфилова также добавила, что использование новых избирательных технологий сделало текущие выборы максимально открытыми, прозрачными и конкурентными.

Напомним, ранее совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации констатировал, что в ходе Единого дня голосования и двух дней предварительного голосования на выборах разных уровней в 83 субъектах Федерации серьезных нарушений зафиксировано не было. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 сентября, член СПЧАлександр Брод.