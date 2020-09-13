Калуга, , 21:17 — REGNUM Руководитель Калужской области Владислав Шапша оценил в эфире региональной телекомпании «Ника ТВ» предварительные итоги явки жителей на избирательные участки в течение трехдневного голосования, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM

Владислав Шапша Скрин калужской областной телекомпании «Ника ТВ»

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»Мне кажется, люди, пришли в привычном для Калужской области темпе, это спокойный, привычный результат явки для региона. Это даже чуть больше, чем пять лет назад — по предварительным данным. Важно, как люди оценивают выборы: по всей видимости, выборный процесс они оценивают положительно. Кандидатов в этот раз было, по-моему, больше, чем в любом другом регионе, люди имели право сделать любой выбор, возможность была у всех в течение трёх дней», — сказал Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18:00 13 сентября в регионе проголосовали 33,82% избирателей.

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