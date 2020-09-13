Москва, , 21:08 — REGNUM Партия «Единая Россия» во время борьбы с распространением коронавируса смогла закрепиться в сознании людей как партия, помогающая людям. Такое мнение высказал Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов в ходе обсуждения предварительных итогов Единого дня голосования, которое прошло на площадке «Единой России».

«Есть одно понятие об избираемости политика — это полезность. Этот год позволил партии «Единая Россия» занять ту нишу, которую она старалась занять, но основательно и плотно укрепилась в ней в этом году. Потому что ни одна другая партия во время пандемии не смогла оказать людям ни помощи, кто-то пытался, но все это было не системно, периодически. И выход из пандемии, когда людям была нужна поддержка и понимание их нужд, «Единая Россия» отлично отработала», — констатировал политолог.

Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и в губернаторском корпусе.

«Сейчас большой запрос на полезность человека, который возглавляет регион. Можно быть технократом, человеком с новой искренностью, но, если ты не доказываешь полезность, не доказываешь, для чего ты идешь — ничего не получится. И в этом, в том числе заключаются провалы умного голосования — непонятно для чего оно нужно. Нельзя против быть, это не стимулирует избирательный процесс», — подчеркнул политолог.

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