Саратов, , 21:01 — REGNUM Членов избирательной комиссии в Саратовской области удалили из помещения участка за фотографирование голосовавших.

«По стране мы имеем всего один факт в Саратовской области, где решением суда члены избирательной комиссии с решающим голосом и совещательным голосом были удалены из помещения для голосования в силу того, что в нарушение закона они фотографировали граждан, которые приходили отдавать свой голос за того или иного кандидата», — цитирует ТАСС первого замглавы МВД России Александра Горового.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в Единый день голосования 13 сентября прошли дополнительные выборы депутатов Саратовской областной Думы, депутатов Саратовской городской Думы, а также довыборы в представительные органы городских и сельских поселений в Аткарском, Краснокутском, Пугачевском, Балашовском, Краснопартизанском, Марксовском и Романовском муниципальных районах.