Пермь, 13 сентября 2020, 20:52 — REGNUM В Пермском крае крайизбирком подводит итоги губернаторских выборов. Ведется подсчет голосов. Обработано почти 11% бюллетеней. Явка составила примерно 36%. С учетом этих предварительных данных лидирует самовыдвиженец, врио главы региона Дмитрий Махонин — 76,44% голосов избирателей.
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На втором месте — секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова (13,09%), на третьем — лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Прикамья Олег Постников (5,21%).Замыкает четверку выдвиженец партии «Патриоты России» Евгений Козлов (2,35%).
Председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил, что выборы прошли практически идеально, нет ни одной жалобы. «Выборы губернатора Пермского края состоялись. Жалоб, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не было», сказал он во время прямой интернет-трансляции акции «Ночь выборов на Шпагина».