Ижевск, , 20:49 — REGNUM В Удмуртии закрылись избирательные участки, где жители республики могли проголосовать на выборах депутатов гордум седьмого созыва Ижевска, Глазова, Сарапула, Можги и Воткинска. Также в регионе выбирали депутата Госсобрания по Буммашевскому одномандатному избирательному округу.

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В 12 районах республики проходили довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего на территории республики работали 496 избирательных участков, включая 281 пункт для голосования в Ижевске.

В настоящее время проходит этап подсчета голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах депутатов гордумы Ижевска к 18:00 по местному времени составила 15,62%. На довыборах депутата Госсобрания региона по Буммашевскому одномандатному округу проголосовали 14,85% избирателей.

В ходе выборов на территории республики серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на исход голосования, не зафиксировано.