Брянск, 13 сентября 2020, 20:47 — REGNUM О ходе выборов губернатора Брянской области 13 сентября в эфире телеканала «Россия 24» рассказал действующий глава региона Александр Богомаз. По его мнению, выборы прошли спокойно.
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Жители Брянской области выбирали губернатора из пяти кандидатов. Александр Богомаз отметил, что в условиях пандемии коронавируса трёхдневное голосование позволило сохранить санитарные нормы и люди могли спокойно отдать свой голос.
Губернатор голосовал в родном селе Меленск Стародубского района.