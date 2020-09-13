Брянск, , 20:47 — REGNUM О ходе выборов губернатора Брянской области 13 сентября в эфире телеканала «Россия 24» рассказал действующий глава региона Александр Богомаз. По его мнению, выборы прошли спокойно.

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Жители Брянской области выбирали губернатора из пяти кандидатов. Александр Богомаз отметил, что в условиях пандемии коронавируса трёхдневное голосование позволило сохранить санитарные нормы и люди могли спокойно отдать свой голос.

«У нас пять кандидатов, мы представляем ту или иную политическую партию. Хочу сказать, что выборы прошли спокойно. Каждый из кандидатов предлагал ту программу, ту повестку, которую он считает нужной реализовывать на территории Брянской области. Я, как действующий губернатор, говорил не о той программе, которую будем реализовывать, а о том, что удалось сделать за пять лет», — сказала Александр Богомаз.

Губернатор голосовал в родном селе Меленск Стародубского района.