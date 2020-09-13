Ростов-на-Дону, , 20:35 — REGNUM Серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги единого дня голосования в Ростовской области, не зафиксировано. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель единого центра общественного наблюдения на выборах в Ростовской области Дмитрий Абросимов.

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По словам собеседника, в ходе голосования были выявлены нарушения в городе Гуково и в Неклиновском районе, однако на результатах голосования они не отразятся. Так, в Гуково отменены результаты досрочного голосования, в Неклиновском районе были найдены бюллетени с галочкой за одного из кандидатов, однако вброса не зафиксировано.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области завершились выборы губернатора. Также избиратели приняли участие в дополнительных выборах депутатов донского парламента по Каменск-Шахтинскому одномандатному округу №5 и Целинскому одномандатному округу №17.

Кроме того, в восьми городах Ростовской области проходили выборы депутатов местных дум. В ряде территорий прошли дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.

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