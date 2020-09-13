Ярославль, , 20:25 — REGNUM Явка на довыборах депутата Госдумы России в Ярославской области по 194 избирательному округу составила на 18 часов 21%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

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Примерно половина избирателей проголосовала в единый день голосования 13 сентября, и еще половина — 11 и 12 сентября, а также при помощи электронного голосования. Всего приняли участие в голосовании 111 тысяч ярославцев.

В 2016 году, на основных выборах депутатов, участие в голосовании в этом округе приняли 196 тысяч человек, итоговая явка составила 37%.