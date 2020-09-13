Пенза, , 20:14 — REGNUM На выборах губернатора Пензенской области по состоянию на 18:00 проголосовали 53,95% избирателей или 568 349 человек. Информацию о явке избирателей 13 сентября предоставил региональный избирком.

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По данным системы ГАС выборы, максимальная явка избирателей наблюдается в Первомайском районе Пензы — 39,50%. Наименее активно голосовали жители Октябрьского района — 28,99%.

Отдать свой голос на довыборах депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147 к 18:00 пришли 256 147 человек Явка составила 47,84%.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на выборах губернатора явка избирателей по состоянию на 12:00 13 сентября превысила 46%.

В 20:00 по местному времени все избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов, включая бюллетени, полученные в ходе этапа досрочного голосования.

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