Йошкар-Ола, 13 сентября 2020, 20:06 — REGNUM В Марий Эл завершилось голосование на повторных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.
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Все участковые избирательные комиссии завершили свою работу. Всего на территории республики граждане голосовали на 19 избирательных участках.
К 15:00 явка составила по Вашскому одномандатному избирательному округу № 5 Йошкар-Олы 18,87%, по Димитровскому одномандатному избирательному округу № 27 — 15,75%. В Волжске по Чеховскому одномандатному избирательному округу № 6 проголосовали 30,19% избирателей; в Мари-Турекском районе по Центральному пятимандатному избирательному округу № 2 — 33,67%; в Медведевском районе по Пекшиксолинскому одиннадцатимандатному избирательному округу № 1 — 10,89%; в Моркинском районе по Школьному пятимандатному избирательному округу № 2 — 22,00%; в Новоторъяльском районе по Пектубаевскому десятимандатному избирательному округу № 1 наблюдается максимальная активность избирателей — 47,50%.
Начинается этап подсчета голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике по итогам голосования 13 сентября будут замещены семь депутатских мандатов, включая два депутатских мандата в горсобрании Йошкар-Олы и один мандат в горсобрании Волжска.