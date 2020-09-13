Ростов-на-Дону, , 20:02 — REGNUM В Ростовской области завершили работу все 2 тыс. 610 избирательных участков. В настоящее время начался подсчёт голосов.

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ИА REGNUM напоминает, что 13 сентября жители Ростовской области выбирали губернатора. Также избиратели приняли участие в дополнительных выборах депутатов донского парламента по Каменск-Шахтинскому одномандатному округу №5 и Целинскому одномандатному округу №17.

Кроме того, в восьми городах Ростовской области проходили выборы депутатов местных дум (Ростов-на-Дону, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск и Шахты). В ряде территорий прошли дополнительные выборы депутатов местных представительных органов. Всего по итогам голосования будут распределены 228 мандатов.

По данным на 18:00 мск, явка на выборах составила менее 40% с учётом досрочного периода голосования, которое проводилось 11 и 12 сентября.