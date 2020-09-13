Москва, , 20:02 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил минимальный КПД избирательной технологии «Умное голосование».

В целом по стране кандидатами от «Умного голосования» стало около полутора тысяч человек, рассказал Андрей Турчак.

«Сколько из них в результате получили или получат мандаты? Единицы. Вот это коэффициент полезного действия. Технология их не спасла, а наоборот навредила. Люди голосуют сердцем и умом. Поэтому, когда они видят статистику — кто работал, а кто нет — то делают свой выбор в соответствии с этим», — подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев попросил не заниматься «эрозией русского языка» и называть «умное голосование» командным, поскольку первое предполагает «мыслительный процесс».

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