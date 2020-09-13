Москва, 13 сентября 2020, 20:02 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил минимальный КПД избирательной технологии «Умное голосование».
В целом по стране кандидатами от «Умного голосования» стало около полутора тысяч человек, рассказал Андрей Турчак.
В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев попросил не заниматься «эрозией русского языка» и называть «умное голосование» командным, поскольку первое предполагает «мыслительный процесс».
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