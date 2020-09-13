Нижний Новгород, , 19:53 — REGNUM 17,4% избирателей (381 052 человека) проголосовали к 15:00 на региональных и муниципальных выборах, в Нижегородской области, — сообщила областная ЦИК.

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На выборах депутатов Нижнего Новгорода наблюдается низкая активность избирателей, на 15:00 явка составила 13,58% (на 12:00 — 11,67%).

Наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Шарангском районе (62,71%), Починковском (55,83%) и Бутурлинском (54,20%) муниципальных округах Нижегородской области.

По данным ЦИК, в Нижегородской области проводится 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых планируются к замещению 1776 мандатов. В муниципальных выборах участвуют 3746 зарегистрированных кандидатов, в том числе, 227 кандидатов на выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода

Выборы в области проходят на 1664 избирательных участках, голосование продлится до 20.00 часов.

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