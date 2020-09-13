Рязань, , 20:03 — REGNUM По данным избирательной комиссии Рязанской области, на 18:00 на выборах депутатов регионального парламента приняли участие 30,86% избирателей.

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За два часа до закрытия участков больше всего избирателей зарегистрировано в ОИК №9 (Сапожковский, Cараевский, Чучковский и Шацкий районы), где свой выбор сделали 52,61% избирателей. Наименьшая явка в Железнодорожном районе Рязани — 15,74%.

В регионе работают 1009 избирательных участков, из них 195 в Рязани.