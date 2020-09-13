Севастополь, , 19:44 — REGNUM 44,28% составила явка в городе-герое Севастополе на выборах на 18:00 13 сентября, сообщили в избиркоме.

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Всего к 18:00 в выборах губернатора приняли участие более 144,8 тыс. человек — из 327 тыс. избирателей.

В Севастополе 11−13 сентября проходят досрочные выборы губернатора Севастополя. Все избирательные участки оснащены КОИБами, поэтому в избиркоме ожидают оперативного подсчёта голосов после закрытия избирательных участков.