Казань, , 20:17 — REGNUM В 20:00 в Татарии завершилось голосование. Все 2807 избирательных участков закрыты, ведется подсчет голосов.

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В течение трех дней жители выбирали главу республики, депутатов местных органов власти, а также депутатов в Госдуму РФ и Госсовет РТ по двум избирательным округам. Активным избирательным правом в Татарии обладают 2,94 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, за два дня досрочного голосования, 11 и 12 сентября, в Татарии проголосовали около 52% избирателей.

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