Челябинск, , 19:42 — REGNUM В Челябинской области за 11−13 сентября на выборы пришли 32,75% избирателей. Об этом сообщает облизбирком.

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Явка приведена на 19:30 по местному времени. Свой голос отдали 852 059 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, жители региона выбирали 60 депутатов Заксобрания, из которых 30 по единому округу и столько же одномандатников. А в ряде территорий также проходили местные выборы.