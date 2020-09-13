Ижевск, , 19:40 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18:00 по местному времени серьезных нарушений, которые могут повлиять на ход голосования, не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу регионального Центризбиркома Виктора Кушко.

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Он уточнил, что все жалобы избирателей рассматриваются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Тот факт, что голосование в республике проходит в обычном режиме подтвердила член региональной Общественной палаты (ОП) Ольга Лихачева. Она отметила, что в корпусе наблюдателей очень много молодых людей, которые активно и заинтересованно работают.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах депутатов гордумы Ижевска к 18:00 по местному времени составила 15,62%. В Можге на избирательные участки пришли 24,75% от общего числа зарегистрированных избирателей, в Сарапуле — 21,03%, в Глазове — 20,82%, в Воткинске — 15,61%. На довыборах депутата Госсобрания региона по Буммашевскому одномандатному округу проголосовали 14,85% избирателей.