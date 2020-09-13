Москва, , 19:38 — REGNUM В России в ходе голосования не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом 13 сентября заявил заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

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»На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране, не зарегистрировано», — сказал он.

Он уточнил, что ведомство получило 2 539 сообщений о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования.

Горовой добавил, что данные сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитматериалов, подкупа избирателей, а также вмешательства в работу комиссий, незаконной выдачи бюллетеней.

Напомним, ранее совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации констатировал, что в ходе Единого дня голосования и двух дней предварительного голосования на выборах разных уровней в 83 субъектах Федерации серьезных нарушений зафиксировано не было. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 сентября, член СПЧ Александр Брод.