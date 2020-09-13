Смоленск, , 19:37 — REGNUM 27,4% избирателей проголосовали на выборах губернатора Смоленской области на 18:00 13 сентября, сообщили 13 сентября в облизбиркоме на прямом включении в ЦИК.

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На выборах в горсовет Смоленска явка ещё ниже — менее 25%. По утверждению представителя избиркома, голосование проходит спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Смоленской области проходит 97 муниципальных кампаний, а также очередные выборы губернатора региона. Голосование в этом году впервые продятся в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября.