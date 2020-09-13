Москва, , 19:34 — REGNUM Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» поблагодарил избирателей за оказанное доверие

«Мы знаем, как складывается голосование. Уже есть данные по Дальневосточному федеральному округу, в Сибири закрылись избирательные участки. О результатах мы можем говорить без нарушения действующего законодательства. Могу с уверенностью сказать, что «Единая Россия» одерживает убедительную победу в этом избирательном цикле», — сказал Андрей Турчак.

Он поблагодарил избирателей за оказанное доверие.

«Мы благодарим не только тех, кто отдал свои голоса за «Единую Россию», но и тех, кто не высказал нам свою поддержку, но вместе с тем обозначил свои чаяния и пожелания к нашей работе на последующие пять лет», — отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что в условиях пандемии «Единая Россия» не прятала голову в песок — по всей стране были открыты волонтёрские центры партии, которые помогали медикам и жителям регионов в условиях ограничении из-за коронавируса. Большинство кандидатов были волонтерами.