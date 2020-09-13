Пенза, , 20:18 — REGNUM В течение трех дней с 11 по 13 сентября проходили выборы губернатора Пензенской области, депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147, а также довыборы депутатов представительных органов в 19 муниципальных образованиях, в результате которых должно быть замещено 46 мандатов.

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В 20:00 мск закрылись все 1085 избирательных участков. Ведется обработка бюллетеней и подсчет голосов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в пензенской области подсчет начнут после окончания голосования в 20:00 13 сентября, по очереди вскрыв сейф-пакеты. Затем приступят к вскрытию переносных ящиков, которые задействуют вне участков для голосования. На участках, где проводились смешанные выборы, подсчитываться будут голоса, отданные за кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Затем начнут подсчет голосов по выборам губернатора. В конце произведут подсчет голосов по муниципальным выборам.

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