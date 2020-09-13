Флорида, США, 13 сентября 2020, 19:22 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США Майкл Блумберг решил выделить $100 млн на поддержку предвыборной кампании Джозефа Байдена во Флориде. Об этом 13 сентября сообщило агентство Associated Press.
Часть средств будет направлено на телевизионную и интернет-рекламу на английском и испанском языках, чтобы заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей.
По данным социологического опроса, проведенного службой Change Research, действующий президент США Дональд Трамп уступает Джо Байдену по популярности среди избирателей в шести штатах.
Очередные выборы 46-го президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.