Флорида, США, , 19:22 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США Майкл Блумберг решил выделить $100 млн на поддержку предвыборной кампании Джозефа Байдена во Флориде. Об этом 13 сентября сообщило агентство Associated Press.

Часть средств будет направлено на телевизионную и интернет-рекламу на английском и испанском языках, чтобы заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей.

По данным социологического опроса, проведенного службой Change Research, действующий президент США Дональд Трамп уступает Джо Байдену по популярности среди избирателей в шести штатах.

Очередные выборы 46-го президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.