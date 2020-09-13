Чебоксары, , 19:18 — REGNUM В Чувашии за два часа до окончания выборов свой гражданский долг на выборах главы республики выполнили более половины избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.

На одном из избирательных участков в Яльчикском районе Cap.ru

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Говоря об участии избирателей, руководитель ведомства констатировал, что «в принципе тенденция сохранилась».

«Сохранились три реперные точки, три группы районов — лидеры, отстающие и локомотивная группа, которая определяет явку в республике. Лидеры остались те же самые: Яльчикский район набрал 91% на 18:00, стремятся к 100% и, возможно, им это удастся. Больше не получится чисто математически. Красноармейский и Красночетайский районы почти приблизились: по 86% и 87% соответственно.

Среди отстающих — три города: город Канаш, город Шумерля и город Алатырь, где соответственно проголосовали 36%, 37% и 38%. И те муниципалитеты, которые наиболее сильно влияют на явку, — города Чебоксары и Новочебоксарск, там примерно около 40%. […]

Явка примерная по Чувашской Республике — порядка 53−54%», — заявил Александр Цветков.

Напомним, на предыдущих выборах главы Чувашии, которые прошли в 2015 году, к 18:00 часам явка в республике составила 49,94%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проходят выборы главы республики, а также выборы в органы местного самоуправления. Всего на территории республики будет замещено 3386 мандатов. 11−12 сентября в рамках досрочного голосования свой выбор сделали 35,49% избирателей. 13 сентября — основной день голосования.

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