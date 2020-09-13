Ростов-на-Дону, , 19:16 — REGNUM В Ростовской области на выборах губернатора проголосовали менее 40% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме 13 сентября.

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«По состоянию на 18:00 мск явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составляет 39,5%. В голосовании приняли участие более 1,2 млн избирателей», — уточнили в региональном избиркоме.

ИА REGNUM напоминает, что проголосовать на выборах в Ростовской области можно было в течение двух дней до единого дня голосования — 11 и 12 сентября. Явка избирателей рассчитывается с учётом досрочного периода голосования.