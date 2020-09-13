Воронеж, , 20:15 — REGNUM Практически все избирательные участки в Воронежской области закрылись в 20:00 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Основная часть участков закрылись в 20:00. До 21:00 будет работать участок в Воробьёвском районе. Время его работы было продлено в связи с тем, что из-за пожара в помещении, где был размещен участок, голосование было перенесено в другое место, в итоге участок заработал не в 08:00, а в 09:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−13 сентября в Воронежской области проходило более 400 избирательных кампаний. Самые крупные выборы — депутатов в Воронежскую областную думу, а также выборы депутатов городской думы Воронежа. На 15:00 явка в регионе составила 37,7%.