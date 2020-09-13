Москва, , 18:56 — REGNUM Акции протеста, проходящие уже несколько недель в Белоруссии, не приведут к отставке президента страны Александра Лукашенко. В этом якобы уверен глава Российской Федерации Владимир Путин, пишет Bloomberg со ссылкой на близких к Кремлю собеседников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

По словам источников, руководство РФ, которое не доверяет Лукашенко, озадачено масштабами протестов в республике. При этом собеседники агентства утверждают, что с приходом оппозиции к власти в Белоруссии через уличные протесты не может смириться Москва.

Источники считают, что власти РФ, которые будут поддерживать и дальше действующего президента Лукашенко, постараются подтолкнуть его к передаче власти.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко совершит визит в Россию 14 сентября.

Читайте также: В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября