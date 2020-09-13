Смоленск, , 20:06 — REGNUM Голосование на выборах в Смоленской области завершилось в 20:00 13 сентября, комиссии приступили подсчёт голосов, сообщает ИА REGNUM.

11−13 сентября в Смоленской области проходили выборы губернатора региона — на пост претендуют четыре кандидата: Александр Бичаев («Коммунистическая партия коммунисты России»), Ольга Калистратова («Справедливая Россия»), Андрей Митрофаненков (КПРФ) и Алексей Островский (ЛДПР). Также в Смоленске состоялись выборы в горсовет.

Явка на выборы в регионе на 15:00 составила 27,4%, это один из самых низких показателей в стране. Отметим, что в 2015 году итоговая явка на выборах губернатора составила 28,73%.