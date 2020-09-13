Москва, 13 сентября 2020, 18:43 — REGNUM По итогам трех дней выборов количество пришедших на избирательные участки людей превышает значения предыдущих электоральных циклов, когда голосование проходило в один день. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов по завершении выборов на Дальнем Востоке.
Сергей Перминов привел в пример явку на выборы губернатора Еврейской автономной области, где она превысила 70%.
Говоря о возникающих при голосовании проблемах, он отметил, что нарушений фиксируется немного. Он также опроверг сообщения о массовых случаях нарушения целостности сейф-пакетов, куда упаковываются бюллетени на ночь при многодневном голосовании.