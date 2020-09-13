Москва, , 18:43 — REGNUM По итогам трех дней выборов количество пришедших на избирательные участки людей превышает значения предыдущих электоральных циклов, когда голосование проходило в один день. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов по завершении выборов на Дальнем Востоке.

«В три дня вероятность того, что люди дойдут до избирательного участка, значительно выше, нежели, чем это было бы в один воскресный день», — сказал он.

Сергей Перминов привел в пример явку на выборы губернатора Еврейской автономной области, где она превысила 70%.

«Это произошло, как нам кажется, в силу того что процедура голосования разнесена на три дня и является более удобной. В этом мы не видим какого-то подвоха, какого-то вшитого алгоритма. Это отношение избирателя к процедуре, к кампании, которую он наблюдал», — считает он.

Говоря о возникающих при голосовании проблемах, он отметил, что нарушений фиксируется немного. Он также опроверг сообщения о массовых случаях нарушения целостности сейф-пакетов, куда упаковываются бюллетени на ночь при многодневном голосовании.

«Насчет желающих ночью не спать и что-то колдовать (с бюллетенями) — это больше слухи, чем подтвержденные факты», — заключил заместитель секретаря Генерального совета партии.