Севастополь, , 20:05 — REGNUM Голосование на выборах губернатора Севастополя завершились в 20:00 13 сентября. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Отметим, что все УИК оборудованы КОИБами, сообщает ИА REGNUM.

11−13 сентября в Севастополе проходили досрочные выборы губернатора, на пост претендуют пять кандидатов — Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлёв (ЛДПР), Михаил Развожаев («Единая Россия»), Александра Романенко («Демократическая партия России»), Александр Романович («Справедливая Россия»), Ярослав Яковенко («Партия прогресса»). Также состоялись дополнительные выборы депутата Заксобрания по одномандатному избирательному округу №2 (на пост претендуют семь кандидатов) и досрочные и дополнительные выборы депутатов Совета Гагаринского муниципального округа, Ленинского муниципального округа, Нахимовского муниципального округа.

Отметим, что явка на 18:00 13 сентября составила более 44%, тогда как в 2017 году на выборах губернатора в городе-герое итоговая явка составила 34,2%.